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Водителя приговорили за смертельное ДТП в Хабаровском крае

Мужчина сбил пешехода на тротуаре.

Источник: Комсомольская правда

Суд принял решение в отношении 45-летнего жителя Амурска, признав его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека в состоянии опьянения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В августе прошлого года водитель Toyota Vista под воздействием наркотиков потерял управление над автомобилем. Он выехал на тротуар и сбил пешехода.

«Женщина 43 лет погибла на месте аварии. Суд приговорил виновного к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Кроме того, с осужденного было взыскано два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу матери погибшей. Приговор еще не вступил в законную силу.

В Якутии прокуратура борется с нарушениями в сфере трудовых отношений. В Булунском районе в ходе проверки законодательства об оплате труда, были обнаружены нарушения в отношении сотрудников Единой дежурной-диспетчерской службы. Как сообщали «КП»-Якутии", десяти работникам занизили оплату труда за работу в ночное время и не начислили доплату за дежурства в выходные и праздничные дни.