Водителя приговорили за смертельное ДТП в Хабаровском крае

В Якутии прокуратура борется с нарушениями в сфере трудовых отношений. В Булунском районе в ходе проверки законодательства об оплате труда, были обнаружены нарушения в отношении сотрудников Единой дежурной-диспетчерской службы. Как сообщали «КП»-Якутии", десяти работникам занизили оплату труда за работу в ночное время и не начислили доплату за дежурства в выходные и праздничные дни.