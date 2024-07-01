«Курят только проститутки»: в Италии молдаванин избил жену за выкуренную сигарету и теперь его судят

По данным итальянских СМИ, с 2016 года женщина и двое ее детей подвергались многочисленным случаям агрессии. Женщине угрожали расправой и часто выгоняли из дома. Последний инцидент произошел 4 декабря 2022 года, когда семья отправилась в парк развлечений, сообщает deschide.md.
Когда семья была в центре города, женщина закурила, чем разозлила мужчину. 41-летний супруг ударил жену, дернул ее за волосы и заставил пойти домой. Дома конфликт продолжился. Он сказал жене, что «курят только проститутки», после чего продолжил ее избивать.
Вскоре после этого женщине удалось сбежать из дома с двумя детьми и попросить помощи у карабинеров. Правоохранители вызвали скорую помощь, которая оказала пострадавшей первую помощь. Ее доставили в больницу, где она находилась 7 дней.
На данный момент мужчина находится на свободе. Приговор по этому делу будет вынесен в сентябре.