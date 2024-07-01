«Курят только проститутки»: в Италии молдаванин избил жену за выкуренную сигарету и теперь его судят

Когда семья была в центре города, женщина закурила, чем разозлила мужчину. 41-летний супруг ударил жену, дернул ее за волосы и заставил пойти домой. Дома конфликт продолжился. Он сказал жене, что «курят только проститутки», после чего продолжил ее избивать.