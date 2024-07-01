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Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП под Воронежем

В столкновении «Лады» и «Дачия Логан» под Воронежем пострадал 9-летний пассажир и двое взрослых.

В результате аварии пострадали три человека, находившиеся в автомобиле «Дачия Логан», — водитель, 65-летняя и 9-летний пассажиры. Их доставили в больницу с травмами.

По факту ДТП в полиции организовали проверку.