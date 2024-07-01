Жителей Волгограда напугал ночной пожар в Дзержинском районе

Жителей Волгограда накануне ночью напугали огромные столбы черного дыма и пламя, которые заволокли горизонт со стороны Дзержинского района около Третьей продольной. Пожар начался около девяти часов вечера. В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что там горел мусор.
— Горел мусор глубокого залегания на площади 100 кв. метров, — рассказали спасатели.
На то, чтобы справиться с возгоранием, ушло почти два часа. Пожарные расчеты ликвидировали его в 22.33. По данным ведомства, в результате обошлось без погибших и пострадавших. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.