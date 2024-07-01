Жителей Волгограда напугал ночной пожар в Дзержинском районе

На то, чтобы справиться с возгоранием, ушло почти два часа. Пожарные расчеты ликвидировали его в 22.33. По данным ведомства, в результате обошлось без погибших и пострадавших. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.