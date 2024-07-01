Туристка упала с 10-метровой скалы в Сочи

«Дойдя до пострадавшей, спасатели МЧС совместно с сотрудником Сочинского нацпарка эвакуировали девушку через реку к тропе, и на носилках транспортировали ее к началу туристического маршрута», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.