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Туристка упала с 10-метровой скалы в Сочи

Сотрудники МЧС спасли туристку после падения с 10-метровой скалы в Сочи.

Источник: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю

Сотрудники МЧС спасли туристку в горах Сочи. 30-летняя жительница курорта упала со скалы высотой десять метров и находилась в труднодоступном месте выше слияния рек Сочи и Агвы.

В однодневный поход в лес девушка отправилась с компанией знакомых, в МЧС свой маршрут они не регистрировали.

«Дойдя до пострадавшей, спасатели МЧС совместно с сотрудником Сочинского нацпарка эвакуировали девушку через реку к тропе, и на носилках транспортировали ее к началу туристического маршрута», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

По предварительной информации, в результате падения девушка получила травмы ребер и ноги. Туристку передали медикам скорой помощи.

Ранее спасатели МЧС нашли туристку, которую считали мертвой, спящей на буйках в 50 метрах от берега.

МЧС