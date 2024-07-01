Туристка упала с 10-метровой скалы в Сочи

Сотрудники МЧС спасли туристку в горах Сочи. 30-летняя жительница курорта упала со скалы высотой десять метров и находилась в труднодоступном месте выше слияния рек Сочи и Агвы.
В однодневный поход в лес девушка отправилась с компанией знакомых, в МЧС свой маршрут они не регистрировали.
«Дойдя до пострадавшей, спасатели МЧС совместно с сотрудником Сочинского нацпарка эвакуировали девушку через реку к тропе, и на носилках транспортировали ее к началу туристического маршрута», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
По предварительной информации, в результате падения девушка получила травмы ребер и ноги. Туристку передали медикам скорой помощи.
Ранее спасатели МЧС нашли туристку, которую считали мертвой, спящей на буйках в 50 метрах от берега.