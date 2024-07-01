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Омич купил коробку конфет, расплатившись 5 000 «дублями»

Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Источник: Om1.ru

В омскую полицию обратился товаровед магазина. Он рассказал, что обнаружил в дневной выручке купюру в 5 000 «дублей».

Стражи порядка посмотрели запись с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Павлоградского района. Молодой человек стоял в очереди и смял поддельную купюру, чтобы придать ей вид подержанной. После он купил коробку конфет за 250 рублей и получил сдачу настоящими деньгами.

Омич рассказал, что если бы кассир обнаружил подмену, то парень бы разыграл удивление и сказал, что перепутал или просто хотел пошутить.

Теперь в отношении шутника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Аналогичный случай произошёл в Кургане, где у двух омичей нашли около 80 поддельных купюр. Один из мужчин успел купить на эти «деньги» бутылку водки. Продавец не заметила обмана и выдала покупателю сдачу.