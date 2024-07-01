Омич купил коробку конфет, расплатившись 5 000 «дублями»

Стражи порядка посмотрели запись с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Павлоградского района. Молодой человек стоял в очереди и смял поддельную купюру, чтобы придать ей вид подержанной. После он купил коробку конфет за 250 рублей и получил сдачу настоящими деньгами.