Омич купил коробку конфет, расплатившись 5 000 «дублями»

В омскую полицию обратился товаровед магазина. Он рассказал, что обнаружил в дневной выручке купюру в 5 000 «дублей».
Стражи порядка посмотрели запись с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Павлоградского района. Молодой человек стоял в очереди и смял поддельную купюру, чтобы придать ей вид подержанной. После он купил коробку конфет за 250 рублей и получил сдачу настоящими деньгами.
Теперь в отношении шутника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
Аналогичный случай произошёл в Кургане, где у двух омичей нашли около 80 поддельных купюр. Один из мужчин успел купить на эти «деньги» бутылку водки. Продавец не заметила обмана и выдала покупателю сдачу.