Спорный маркетинг. В Коканде мужчина завлекал посетителей в клуб под дулом игрушечного пистолета. Видео

Видео сомнительной рекламы, где он подходит к прохожим со спины и приставляет «оружие», распространилось в сети и вызвало споры среди пользователей.
В пресс-службе областного УВД сообщили, что правонарушитель был привлечен к ответственности по статьям 183 (мелкое хулиганство) и 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) КоАО. Приговором суда ему назначено 5 суток административного ареста.
Отмечается, что задержанный ранее неоднократно совершал правонарушения. В частности, 2 января текущего он трапезничал на одной из центральных улиц Коканда, поставив стол и стул посреди дороги, снял ситуацию на видео, которое впоследствии разместил в соцсетях. За это он получил штраф по статье 183 КоАО.