Спорный маркетинг. В Коканде мужчина завлекал посетителей в клуб под дулом игрушечного пистолета. Видео

Отмечается, что задержанный ранее неоднократно совершал правонарушения. В частности, 2 января текущего он трапезничал на одной из центральных улиц Коканда, поставив стол и стул посреди дороги, снял ситуацию на видео, которое впоследствии разместил в соцсетях. За это он получил штраф по статье 183 КоАО.