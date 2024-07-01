Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спорный маркетинг. В Коканде мужчина завлекал посетителей в клуб под дулом игрушечного пистолета. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Коканде мужчина получил административный арест за рекламу местного клуба с помощью игрушечного пистолета, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Видео сомнительной рекламы, где он подходит к прохожим со спины и приставляет «оружие», распространилось в сети и вызвало споры среди пользователей.

В пресс-службе областного УВД сообщили, что правонарушитель был привлечен к ответственности по статьям 183 (мелкое хулиганство) и 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) КоАО. Приговором суда ему назначено 5 суток административного ареста.

Отмечается, что задержанный ранее неоднократно совершал правонарушения. В частности, 2 января текущего он трапезничал на одной из центральных улиц Коканда, поставив стол и стул посреди дороги, снял ситуацию на видео, которое впоследствии разместил в соцсетях. За это он получил штраф по статье 183 КоАО.