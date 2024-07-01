Экс-налоговый инспектор из Уфы обвиняется в получении взятки

Согласно материалам дела, мужчина, тогда занимавший пост главного государственного налогового инспектора контрольно-аналитического отдела УФНС России по РБ, в августе 2023 года в качестве взятки получил 100 тысяч рублей и телефон, стоимость которого оценена в 142 тысячи рублей. За вознаграждение он должен был удалить из электронной базы данные о нарушении налогового законодательства.