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Экс-налоговый инспектор из Уфы обвиняется в получении взятки

В Уфе бывший налоговый инспектор обвиняется в получении взятки.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе осудят бывшего налогового инспектора, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Его обвиняют в получении взятка.

Согласно материалам дела, мужчина, тогда занимавший пост главного государственного налогового инспектора контрольно-аналитического отдела УФНС России по РБ, в августе 2023 года в качестве взятки получил 100 тысяч рублей и телефон, стоимость которого оценена в 142 тысячи рублей. За вознаграждение он должен был удалить из электронной базы данные о нарушении налогового законодательства.

Сейчас обвиняемый ждет суда, который определит его дальнейшую судьбу.

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