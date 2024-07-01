В Волгоградской области лось спровоцировал ДТП с кроссовером

ДТП с лосем произошло на трассе в Волгоградской области 30 июня. Мужчина за рулем «Тойота Рав-4» ехал по автодороге Р-22 «Каспий», когда животное выбежало на проезжую часть. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, это случилось на 701 километре федеральной магистрали на территории Новоаннинского района.