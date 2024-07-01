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В Волгоградской области лось спровоцировал ДТП с кроссовером

Под Волгоградом кроссовер сбил лося на дороге.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП с лосем произошло на трассе в Волгоградской области 30 июня. Мужчина за рулем «Тойота Рав-4» ехал по автодороге Р-22 «Каспий», когда животное выбежало на проезжую часть. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, это случилось на 701 километре федеральной магистрали на территории Новоаннинского района.

— Автомобилист совершил наезд на лося, который внезапно выбежал на дорогу. В результате ДТП пассажир автомобиля осмотрен медиками на месте, от госпитализации отказался, — уточнили в полиции региона.

В машине сработала подушка безопасности, она и уберегла водителя от серьезных травм. Однако сам кроссовер сильно пострадал. Судя по фото, он не подлежит восстановлению.