В Волгоградской области лось спровоцировал ДТП с кроссовером

ДТП с лосем произошло на трассе в Волгоградской области 30 июня. Мужчина за рулем «Тойота Рав-4» ехал по автодороге Р-22 «Каспий», когда животное выбежало на проезжую часть. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, это случилось на 701 километре федеральной магистрали на территории Новоаннинского района.
— Автомобилист совершил наезд на лося, который внезапно выбежал на дорогу. В результате ДТП пассажир автомобиля осмотрен медиками на месте, от госпитализации отказался, — уточнили в полиции региона.
В машине сработала подушка безопасности, она и уберегла водителя от серьезных травм. Однако сам кроссовер сильно пострадал. Судя по фото, он не подлежит восстановлению.