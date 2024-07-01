В отношении Дмитрия Гордона возбудили дело из-за призывов убить Путина и Лукашенко

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала 2-го Западного окружного военного суда, где проходит заочный процесс над журналистом.
«У Гордона, испытывающего ненависть к действующему президенту РФ и крайне негативно оценивающему СВО, возник умысел на призывы к устранению российского президента. Во исполнении этого замысла Гордон выложил на своем YouTube-канале заявление с призывом к устранению Путина из мести за государственную или общественную деятельность. Ролик начинался со слов “Гордон обратился к россиянам и белорусам”, — сказано в тексте обвинительного заключения, которое зачитала в суде прокурор. По ее словам, в этом видеоматериале также содержатся призывы к развязыванию гражданской войны в России и убийству президента Белоруссии Александра Лукашенко.
По версии обвинения, Гордон разместил также на своем YouTube-канале видеоролик с названием «Охота на Путина» и интервью с блогером Вероникой Белоцерковской (признана в РФ иноагентом). В этих материалах Гордон распространил недостоверные сведения о действиях российских военнослужащих в ходе СВО, призывал президента США Джона Байдена нанести ядерный удар по РФ. Все три видеоролика были размещены в марте 2022 года.
С июля 2022 года Гордон объявлен в международный розыск и заочно арестован российским судом. Он заочно обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч. 2 ст. 354 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны). Он не уведомлял суд о своей позиции по предъявленным ему обвинениям.