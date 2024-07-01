В отношении Дмитрия Гордона возбудили дело из-за призывов убить Путина и Лукашенко

«У Гордона, испытывающего ненависть к действующему президенту РФ и крайне негативно оценивающему СВО, возник умысел на призывы к устранению российского президента. Во исполнении этого замысла Гордон выложил на своем YouTube-канале заявление с призывом к устранению Путина из мести за государственную или общественную деятельность. Ролик начинался со слов “Гордон обратился к россиянам и белорусам”, — сказано в тексте обвинительного заключения, которое зачитала в суде прокурор. По ее словам, в этом видеоматериале также содержатся призывы к развязыванию гражданской войны в России и убийству президента Белоруссии Александра Лукашенко.