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В Башкирии отдыхавшая в лагере школьница выпала из окна

В лагере Башкирии восьмилетняя девочка упала из окна второго этажа.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке на больничной койке оказалась восьмилетняя школьница. Ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в медучреждение после падения с высоты.

Известно, что девочка отдыхала в лагере в Салавате. Она играла на подоконнике, в какой-то момент оперлась на москитную сетку и рухнула вниз со второго этажа. У ребенка диагностированы сотрясение, тупая травма живота, ушибы внутренних органов, сообщает ТГ-канал Mash Batash.

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