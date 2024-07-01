В Башкирии отдыхавшая в лагере школьница выпала из окна

Известно, что девочка отдыхала в лагере в Салавате. Она играла на подоконнике, в какой-то момент оперлась на москитную сетку и рухнула вниз со второго этажа. У ребенка диагностированы сотрясение, тупая травма живота, ушибы внутренних органов, сообщает ТГ-канал Mash Batash.