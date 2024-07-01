Колокольцев заявил о росте преступлений, связанных с незаконной миграцией

«Более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Эту активность вы все наблюдаете, все ведомства, которые работают по данному направлению… Они действительно активизировались», — сказал Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.