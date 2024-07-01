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Колокольцев заявил о росте преступлений, связанных с незаконной миграцией

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции в России, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Источник: © РИА Новости

Видео выступления министра в своем Telegram-канале опубликовала представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции. Эту активность вы все наблюдаете, все ведомства, которые работают по данному направлению… Они действительно активизировались», — сказал Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

По его словам, отдельные противоправные деяния иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют «к повышению уровня межнациональной напряженности».

«Вопросы противодействия нелегальной миграции являются стратегически важными, затрагивают компетенцию многих ведомств, а также региональных органов власти и должны решаться совместными усилиями», — добавил Колокольцев.