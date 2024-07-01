В Приморье завели дело на мать ребенка, найденного голым на дороге

Ведомство сообщило, что 30 июня 41-летняя женщина отдыхала у реки в Надеждинском районе, выпила спиртного и уснула. Ее сын 2017 года рождения, страдающий серьезным заболеванием, потерялся и блуждал в темноте, пока его не увидела местная жительница. Проснувшись, мать ребенка не отправилась на его поиски, а продолжила отдыхать.