В Приморье завели дело на мать ребенка, найденного голым на дороге

«Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (“Оставление в опасности”)», — говорится в публикации.
Ведомство сообщило, что 30 июня 41-летняя женщина отдыхала у реки в Надеждинском районе, выпила спиртного и уснула. Ее сын 2017 года рождения, страдающий серьезным заболеванием, потерялся и блуждал в темноте, пока его не увидела местная жительница. Проснувшись, мать ребенка не отправилась на его поиски, а продолжила отдыхать.
Как рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова, маленького мальчика нашли голым на дороге. Ребенка доставили в реабилитационный центр, его осмотрели врачи, сейчас он в безопасности.
По данным полиции, ребенка заметила случайная прохожая в районе поселка Кипарисово. Мальчик не разговаривал и не мог объяснить, как он оказался в незнакомом месте.
По уголовной статье «Оставление в опасности» может грозить до года заключения.