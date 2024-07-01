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В Приморье завели дело на мать ребенка, найденного голым на дороге

ВЛАДИВОСТОК, 1 июл — РИА Новости. На жительницу Владивостока, которая во время отдыха с друзьями уснула и оставила без присмотра семилетнего сына-инвалида, завели уголовное дело, сообщила прокуратура Приморья.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (“Оставление в опасности”)», — говорится в публикации.

Ведомство сообщило, что 30 июня 41-летняя женщина отдыхала у реки в Надеждинском районе, выпила спиртного и уснула. Ее сын 2017 года рождения, страдающий серьезным заболеванием, потерялся и блуждал в темноте, пока его не увидела местная жительница. Проснувшись, мать ребенка не отправилась на его поиски, а продолжила отдыхать.

Как рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова, маленького мальчика нашли голым на дороге. Ребенка доставили в реабилитационный центр, его осмотрели врачи, сейчас он в безопасности.

По данным полиции, ребенка заметила случайная прохожая в районе поселка Кипарисово. Мальчик не разговаривал и не мог объяснить, как он оказался в незнакомом месте.

По уголовной статье «Оставление в опасности» может грозить до года заключения.