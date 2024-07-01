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Квартирных воров задержали на месте преступления в Нижнем Новгороде

Трое нижегородцев заключены под стражу.

Подозреваемых в кражах из квартир задержали сотрудники 9 отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области во взаимодействии с оперативниками из отдела полиции № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду в июне, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Трое ранее судимых злоумышленников проникли в квартиру дома по улице Ульянова, где их задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, мужчины специализировалась на кражах из элитных домов в различных районах Нижнего Новгорода. К совершению каждого преступного деяния они готовились на протяжении нескольких месяцев: следили за жильцами, фиксировали их распорядок дня и образ жизни, осуществляли подбор автотранспорта и техоснащения, тщательно изучали планы помещений и запорные устройства дверей.

Всех троих заключили под стражу.