Квартирных воров задержали на месте преступления в Нижнем Новгороде

Подозреваемых в кражах из квартир задержали сотрудники 9 отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области во взаимодействии с оперативниками из отдела полиции № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду в июне, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Трое ранее судимых злоумышленников проникли в квартиру дома по улице Ульянова, где их задержали полицейские.
Возбуждено уголовное дело.
Как выяснилось, мужчины специализировалась на кражах из элитных домов в различных районах Нижнего Новгорода. К совершению каждого преступного деяния они готовились на протяжении нескольких месяцев: следили за жильцами, фиксировали их распорядок дня и образ жизни, осуществляли подбор автотранспорта и техоснащения, тщательно изучали планы помещений и запорные устройства дверей.
Всех троих заключили под стражу.