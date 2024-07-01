Квартирных воров задержали на месте преступления в Нижнем Новгороде

Как выяснилось, мужчины специализировалась на кражах из элитных домов в различных районах Нижнего Новгорода. К совершению каждого преступного деяния они готовились на протяжении нескольких месяцев: следили за жильцами, фиксировали их распорядок дня и образ жизни, осуществляли подбор автотранспорта и техоснащения, тщательно изучали планы помещений и запорные устройства дверей.