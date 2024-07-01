В Башкирии девочка выпала из окна в детском лагере.

Прокуратура организовала проверку по факту падения ребенка из окна в детском лагере в Ишимбайском районе. По предварительным данным, вечером 29 июня восьмилетняя девочка выпала из окна второго этажа здания ДОЛ. Она получила травму стопы — пострадавшую доставили в лечебное учреждение.
«Ишимбайская межрайонная прокуратура проверит соблюдение законодательства об обеспечении безопасных условий пребывания несовершеннолетних в учреждении, даст оценку действиям (бездействию) персонала. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — проинформировали в надзорном ведомстве республики.
Также прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту.