В Башкирии девочка выпала из окна в детском лагере.

Прокуратура организовала проверку по факту падения ребенка из окна в детском лагере в Ишимбайском районе. По предварительным данным, вечером 29 июня восьмилетняя девочка выпала из окна второго этажа здания ДОЛ. Она получила травму стопы — пострадавшую доставили в лечебное учреждение.