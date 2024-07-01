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В Башкирии девочка выпала из окна в детском лагере

В Башкирии девочка выпала из окна в детском лагере.

Источник: Башинформ

Прокуратура организовала проверку по факту падения ребенка из окна в детском лагере в Ишимбайском районе. По предварительным данным, вечером 29 июня восьмилетняя девочка выпала из окна второго этажа здания ДОЛ. Она получила травму стопы — пострадавшую доставили в лечебное учреждение.

«Ишимбайская межрайонная прокуратура проверит соблюдение законодательства об обеспечении безопасных условий пребывания несовершеннолетних в учреждении, даст оценку действиям (бездействию) персонала. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — проинформировали в надзорном ведомстве республики.

Также прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту.