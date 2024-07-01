Прокуратура: в Славском районе автомобилистка врезалась в дерево, погибла ее дочь

По предварительной информации, 30 июня около 22−00 часов на автомобильной дороге Советск-Ясное-Мысовка 35-летняя водитель автомобиля «Мицубиси» не справилась с управлением и совершила наезд на придорожное дерево. Женщина с множественными травмами госпитализирована, ее 15-летняя дочь от полученных травм скончалась в медицинском учреждении.