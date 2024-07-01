Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Огромные камни завалили машины в Туапсе — ВИДЕО

Огромные булыжники обрушились на припаркованные машины в Туапсинском районе Кубани. Очевидцы засняли камнепад на видео и выложили в сети, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Источник: Жесть Краснодара и края — Telegram

Инцидент произошел 30 июня в поселке Новомихайловском. Валуны рухнули со склона горы на дорогу недалеко от пляжа. По предварительным данным, люди не пострадали.

Однако сообщается, что у автомобилей помяты крыши. У некоторых выбиты стекла и есть незначительные повреждения. Из-за случившегося проезд на участке временно был затруднен. Однако жители и гости курортного поселка самостоятельно расчистили дорогу от камней.

В материале использовано видео (6+) t.me/krasnodarmediasu (18+) репост t.me/ghestkrasnodara (18+).