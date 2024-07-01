Огромные камни завалили машины в Туапсе — ВИДЕО

Однако сообщается, что у автомобилей помяты крыши. У некоторых выбиты стекла и есть незначительные повреждения. Из-за случившегося проезд на участке временно был затруднен. Однако жители и гости курортного поселка самостоятельно расчистили дорогу от камней.