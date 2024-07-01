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Стали известны подробности падения школьницы из Башкирии из окна лагеря

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту падения девочки из окна лагеря.

Источник: Комсомольская правда

В Ишимбайском районе Башкирии при падении из окна пострадала восьмилетняя девочка. Все произошло в детском лагере.

Как рассказали в региональной прокуратуре, несчастный случай произошел в субботу, 29 июня, в девять вечера. Ребенок выпал из окна второго этажа и повредил стопу. С травмой школьница была доставлена в больницу.

— Ишимбайская межрайонная прокуратура проверит соблюдение законодательства об обеспечении безопасных условий пребывания несовершеннолетних в учреждении, даст оценку действиям (бездействию) персонала, — прокомментировали случившееся в надзорном органе.

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