В Приморье завели дело на мать, чей глухой сын-инвалид блуждал голым

В Приморье завели уголовное дело на мать, у которой маленький ребенок-инвалид голым блуждал по улице. Об этом сообщает прокуратура региона.
Поздно вечером 30 июня автомобилистка увидела на обочине дороги в Надеждинском районе Приморья маленького мальчика без одежды. Он не говорил и не слышал. Женщина отвезла его в полицию.
Как выяснилось, его мать приехала в гости в посёлок Раздольное Надеждинского района и ушла отдыхать на речку. Она распивала алкоголь, а 7-летнего сына с серьезным заболеванием оставила без присмотра.
В результате мальчик потерялся и ночью блуждал в одиночестве, пока его не обнаружила неравнодушная местная жительница. Причем мать ребенка его даже не искала, а просто продолжала отдыхать.
В отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).