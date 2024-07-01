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В Приморье завели дело на мать, чей глухой сын-инвалид блуждал голым

Женщина даже не искала сына.

В Приморье завели уголовное дело на мать, у которой маленький ребенок-инвалид голым блуждал по улице. Об этом сообщает прокуратура региона.

Поздно вечером 30 июня автомобилистка увидела на обочине дороги в Надеждинском районе Приморья маленького мальчика без одежды. Он не говорил и не слышал. Женщина отвезла его в полицию.

Как выяснилось, его мать приехала в гости в посёлок Раздольное Надеждинского района и ушла отдыхать на речку. Она распивала алкоголь, а 7-летнего сына с серьезным заболеванием оставила без присмотра.

В результате мальчик потерялся и ночью блуждал в одиночестве, пока его не обнаружила неравнодушная местная жительница. Причем мать ребенка его даже не искала, а просто продолжала отдыхать.

В отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).