Ушла из дома и не вернулась: в Уфе пропала 30-летняя Диана Шарипова

Известно, что уфимка ушла из дома еще 27 июня. С тех пор она перестала выходить на связь с близкими. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам и полицию. В день исчезновении на жительнице Уфы были красно-зеленая кофта в полоску, черные бриджи, коричневый платок.