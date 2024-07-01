Ушла из дома и не вернулась: в Уфе пропала 30-летняя Диана Шарипова

В Уфе при загадочных обстоятельствах пропала 30-летняя Диана Шарипова. Об исчезновении молодой женщины сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.
Известно, что уфимка ушла из дома еще 27 июня. С тех пор она перестала выходить на связь с близкими. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам и полицию. В день исчезновении на жительнице Уфы были красно-зеленая кофта в полоску, черные бриджи, коричневый платок.
Приметы Дианы Шариповой: рост 160 см, среднего телосложения, волосы русые с проседью, глаза карие. Если вам что-либо известно о местонахождении уфимки, просьба звонить по телефону 8−800−700−54−52.
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