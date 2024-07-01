Сыновья липецкого священника признали, что хотели воевать в ВСУ

«Я признаю вину в тех деяниях, которые мне вменяются. Вина — это субъективное состояние, поэтому не могу признать вину», — сказал Иоанн Ащеулов.
Его брат Тимофей отметил, что признает то, что ему вменяют, но не считает это виной.
«В совершении деяний — признаю», — заявил третий брат Алексей, но отношение к обвинению высказать не пожелал.
Сегодня суд начал рассматривать дело по существу. Согласно обвинительному заключению, озвученному в заседании, братья вознамерились вступить в признанный террористическим «Легион “Свобода России”»*, выйдя на связь с его представителями через Telegram, а затем приняли «совместное решение в участии в военных действиях по противостоянию России».
Для этого фигуранты отправились в Курскую область к границе, в рюкзаке у одного из них позже обнаружили инструмент для демонтажа забора. Однако, по данным гособвинения, Ащеуловы не довели преступный умысел до конца, так как в 1,5 километрах от границы их заметили пограничники. Сперва они получили по 10 суток креста каждый, затем было возбуждено уголовное дело.
Алексею, Иоанну и Тимофею Ащеуловым вменяется покушение на госизмену, на незаконное пересечение границы РФ и участие в деятельности террористической организации. Только за последнее каждому может грозить до 20 лет заключения.
Согласно материалам дела, их задержали на границе при попытке перейти ее и присоединиться к украинским военным.
Многодетная семья Ащеуловых стала известна в 2014 году, когда органы опеки изъяли детей из-за отсутствия условий для их проживания. Позднее детей вернули родителям и выделили им жилое помещение на время ремонта дома. Суд признал действия местных органов опеки и попечительства незаконными, а также отклонил иск об ограничении родительских прав.
* Террористическая организация, запрещенная в России.