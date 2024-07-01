Сыновья липецкого священника признали, что хотели воевать в ВСУ

Для этого фигуранты отправились в Курскую область к границе, в рюкзаке у одного из них позже обнаружили инструмент для демонтажа забора. Однако, по данным гособвинения, Ащеуловы не довели преступный умысел до конца, так как в 1,5 километрах от границы их заметили пограничники. Сперва они получили по 10 суток креста каждый, затем было возбуждено уголовное дело.