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Под Челябинском столкнулись две фуры и легковушка

По сообщению пресс-службы Госавтоинспекции, на 19-м километре дороги Западный обход неподалёку от южноуральской столицы, столкнулись два большегрузных автомобиля и один седан.

По сообщению пресс-службы Госавтоинспекции, на 19-м километре дороги Западный обход неподалёку от южноуральской столицы, столкнулись два большегрузных автомобиля и один седан. Один из пассажиров легковушки получил повреждения, ему потребовалась медицинская помощь. Одна из фур марки «вольво» в результате ДТП легла на бок, затруднив движение транспортного потока. Сотрудники ГИБДД на время организовали реверсивное движение на трассе. Обстоятельства происходящего выясняются.