Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 7 млн рублей было похищено при строительстве шести ФАПов в Нижегородской области

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Нижегородские следователи установили причастность подставного директора ООО к хищению более чем 7,2 млн бюджетных рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В 2022 году с этой компанией было заключено два контракта на строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов на территории региона. Но подрядчик исполнил обязательства не в полном объеме, а часть перечисленных ему денег вывел на счета подконтрольных ему организаций и потратил.

Сумма причиненного ущерба, с учетом работ, которые всё же были выполнены, составила 7 267 554 рубля.

Уголовное дело было возбуждено по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). В рамках его расследования следователи выяснили, что координатором преступной деятельности является 40-летний уроженец Кстовского района, который не был официально трудоустроен в ООО, однако выдавал себя за директора.

У него дома были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли компьютерную технику, документы и печати, имевшие отношение к преступной деятельности.

Сейчас обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела, после чего уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено прокурору.