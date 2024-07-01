Более 7 млн рублей было похищено при строительстве шести ФАПов в Нижегородской области

В 2022 году с этой компанией было заключено два контракта на строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов на территории региона. Но подрядчик исполнил обязательства не в полном объеме, а часть перечисленных ему денег вывел на счета подконтрольных ему организаций и потратил.