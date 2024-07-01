Более 7 млн рублей было похищено при строительстве шести ФАПов в Нижегородской области

Нижегородские следователи установили причастность подставного директора ООО к хищению более чем 7,2 млн бюджетных рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
В 2022 году с этой компанией было заключено два контракта на строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов на территории региона. Но подрядчик исполнил обязательства не в полном объеме, а часть перечисленных ему денег вывел на счета подконтрольных ему организаций и потратил.
Сумма причиненного ущерба, с учетом работ, которые всё же были выполнены, составила 7 267 554 рубля.
Уголовное дело было возбуждено по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). В рамках его расследования следователи выяснили, что координатором преступной деятельности является 40-летний уроженец Кстовского района, который не был официально трудоустроен в ООО, однако выдавал себя за директора.
У него дома были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли компьютерную технику, документы и печати, имевшие отношение к преступной деятельности.
Сейчас обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела, после чего уголовное дело с обвинительным заключением будет направлено прокурору.