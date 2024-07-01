Подросток на гидроцикле сбил 10-летнюю девочку под Анапой. Все произошло днем 30 июня в районе поселка Витязево.
Так, несовершеннолетний катался на гидроцикле в Черном море. В какой-то момент он не справился с управлением, вылетел на участок берега и по касательной задел девочку.
«Прибывшие медики осмотрели девочку и констатировали отсутствие серьезных телесных повреждений», — сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка.