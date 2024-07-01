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Подросток на гидроцикле сбил 10-летнюю девочку под Анапой

Следователи проводят проверку после того, как подросток на гидроцикле сбил 10-летнюю девочку под Анапой.

Источник: пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ

Подросток на гидроцикле сбил 10-летнюю девочку под Анапой. Все произошло днем 30 июня в районе поселка Витязево.

Так, несовершеннолетний катался на гидроцикле в Черном море. В какой-то момент он не справился с управлением, вылетел на участок берега и по касательной задел девочку.

«Прибывшие медики осмотрели девочку и констатировали отсутствие серьезных телесных повреждений», — сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка.

СК