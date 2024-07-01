Силовики освободили итальянского бизнесмена, похищенного в Москве

Следствие установило, что 28 июня вооруженные пистолетом похитители, действуя в составе организованной группы, напали в столице на гражданина Италии, имеющего также российское гражданство. Его затащили в машину, надели наручники и мешок на голову и отвезли в Брянск, где удерживали в течение суток.