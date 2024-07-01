Силовики освободили итальянского бизнесмена, похищенного в Москве

«Расследуется уголовное дело в отношении четырех соучастников. <…> Они задержаны, а потерпевший освобожден. С соучастниками проводятся следственные действия, им предъявлено обвинение», — говорится в публикации.
Задержанным от 21 до 36 лет. Им предъявили обвинения по статье «Похищение человека».
Следствие установило, что 28 июня вооруженные пистолетом похитители, действуя в составе организованной группы, напали в столице на гражданина Италии, имеющего также российское гражданство. Его затащили в машину, надели наручники и мешок на голову и отвезли в Брянск, где удерживали в течение суток.
По информации источника в правоохранительных органах, речь идет о гендиректоре компании SAID Rus Стефанио Гуидотти.
В СК добавили, что у похищенного недавно произошел конфликт с конкурентом по бизнесу.
Следователи будут просить суд арестовать обвиняемых.