«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: восемь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 72 беспилотных летательных аппарата», — говорится в сводке российского военного ведомства.
ПВО сбила за сутки восемь ракет Storm Shadow
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow, пять авиабомб Hammer и пять снарядов HIMARS и Vampire, сообщило в понедельник Минобороны РФ.