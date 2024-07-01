ПВО сбила за сутки восемь ракет Storm Shadow

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: восемь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 72 беспилотных летательных аппарата», — говорится в сводке российского военного ведомства.