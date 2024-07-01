Группировка «Север» отразила две атаки ВСУ

По данным Минобороны, потери противника составили до 320 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены: полевой склад боеприпасов ВСУ и три станции контрбатарейной борьбы производства США, а также Израиля.