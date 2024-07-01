Группировка «Север» отразила две атаки ВСУ

«Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение живой силе и технике 41-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое, Гоптовка, Нескучное, Жовтневое и Липцы Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.
«За сутки отражены две атаки штурмовых групп центра сил специальных операций “Восток” и 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — отмечает МО РФ.
По данным Минобороны, потери противника составили до 320 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены: полевой склад боеприпасов ВСУ и три станции контрбатарейной борьбы производства США, а также Израиля.