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Группировка «Север» отразила две атаки ВСУ

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Север» в течение суток ударили по живой силе и технике шести украинских бригад, отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, противник потерял до 320 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение живой силе и технике 41-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое, Гоптовка, Нескучное, Жовтневое и Липцы Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«За сутки отражены две атаки штурмовых групп центра сил специальных операций “Восток” и 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — отмечает МО РФ.

По данным Минобороны, потери противника составили до 320 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены: полевой склад боеприпасов ВСУ и три станции контрбатарейной борьбы производства США, а также Израиля.