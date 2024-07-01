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В МО РФ сообщили о потерях ВСУ в зоне группировки войск «Запад»

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 475 военных, американский бронетранспортер в зоне ответственности российской группировки «Запад», сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения нанесли поражение формированиям 21-й, 44-й, 60-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Нововодяное, Невское, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и четыре пикапа», — сообщили там.

По данным МО РФ, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», две 155 мм гаубицы М777 производства США, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и пять полевых складов боеприпасов ВСУ.