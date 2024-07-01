В МО РФ сообщили о потерях ВСУ в зоне группировки войск «Запад»

«Подразделения нанесли поражение формированиям 21-й, 44-й, 60-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Макеевка, Нововодяное, Невское, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 475 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и четыре пикапа», — сообщили там.