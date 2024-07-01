Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение

«Противник потерял до 405 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley производства США, бронеавтомобиль MaxxPro производства США, семь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу “Мста-Б” и две 122-мм гаубицы Д-30», — говорится в сводке министерства.