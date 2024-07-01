Подразделения «Центра» улучшили тактическое положение

По данным ведомства, подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям 24-й, 31-й, 110-й, 118-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Евгеновка, Новгородское, Тимофеевка, Сокол, Торецк и Прогресс ДНР.
Отражены пять контратак штурмовых групп 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой, 23-й, 41-й и 47-й механизированных бригад ВСУ, говорится в сообщении.
«Противник потерял до 405 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley производства США, бронеавтомобиль MaxxPro производства США, семь автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу “Мста-Б” и две 122-мм гаубицы Д-30», — говорится в сводке министерства.