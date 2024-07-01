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Жилой дом загорелся в Сормове

Площадь пожара составила 160 кв. метров.

Источник: МЧС РФ

Жилой дом загорелся на улице Портальной в Сормовском районе вечером 30 июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сначала возгорание произошло в частном доме, затем огонь перекинулся на соседнее жилое здание, которое было пристроено вплотную. Площадь пожара составила 160 кв. метров.

Никто не пострадал. В тушении пожара участвовали 46 спасателей с применением 11 единиц спецтехники.

Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что крупный пожар локализован на площадке по утилизации отходов в Канавинском районе.

МЧС