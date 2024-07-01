Жилой дом загорелся в Сормове

Жилой дом загорелся на улице Портальной в Сормовском районе вечером 30 июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сначала возгорание произошло в частном доме, затем огонь перекинулся на соседнее жилое здание, которое было пристроено вплотную. Площадь пожара составила 160 кв. метров.
Никто не пострадал. В тушении пожара участвовали 46 спасателей с применением 11 единиц спецтехники.
Причины возгорания пока неизвестны.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что крупный пожар локализован на площадке по утилизации отходов в Канавинском районе.