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Группировка «Юг» за сутки нанесла ВСУ потери в размере до 620 военных

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. ВСУ потеряли в результате действий Южной группировки войск ВС РФ за сутки до 620 военных, четыре бронемашины, в том числе две американские M113, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 114-й, 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка и Спорное Донецкой Народной Республики. Отражена атака штурмовой группы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ», — сообщили там.

По данным МО РФ, потери ВСУ составили до 620 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 12 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-миллиметровая гаубица М198 производства США, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б», два 152-миллиметровых орудия Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».