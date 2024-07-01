Группировка «Юг» за сутки нанесла ВСУ потери в размере до 620 военных

По данным МО РФ, потери ВСУ составили до 620 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 12 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 155-миллиметровая гаубица М198 производства США, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б», два 152-миллиметровых орудия Д-20, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».