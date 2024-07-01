Подразделения «Востока» отразили контратаку ВСУ

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Восток» нанесли поражение трём украинским бригадам у Урожайного и Никольского в ДНР, а также отразили контратаку, потери противника составили до 120 солдат, сообщило в понедельник Минобороны РФ.