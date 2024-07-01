Подразделения «Востока» отразили контратаку ВСУ

«Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Никольское Донецкой народной республики. Отразили контратаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«Противник потерял до 120 военнослужащих, семь автомобилей и две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании», — добавили в Минобороны РФ.