Российские военные поразили самолеты ВСУ на открытой стоянке

Кроме того, авиация, артиллерия и расчеты беспилотников ВС РФ за сутки поразили самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома, а также ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров.