Кроме того, авиация, артиллерия и расчеты беспилотников ВС РФ за сутки поразили самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома, а также ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров.
Российские военные поразили самолеты ВСУ на открытой стоянке
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников ВС РФ поразили самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке, сообщило в понедельник Минобороны РФ.