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Российские военные поразили самолеты ВСУ на открытой стоянке

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Авиация, артиллерия и расчеты беспилотников ВС РФ поразили самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Кроме того, авиация, артиллерия и расчеты беспилотников ВС РФ за сутки поразили самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома, а также ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров.