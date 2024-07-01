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ВС РФ с начала СВО уничтожили более 27 тыс. украинских БПЛА

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские военные с начала СВО уничтожили более 27 тыс. украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 616 самолетов, 276 вертолетов, 27 040 беспилотных летательных аппаратов, 535 зенитных ракетных комплексов, 16 471 танк и другие боевые бронированные машины, 1 362 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 185 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 201 единица специальной военной автомобильной техники», — сказали там.