ВС РФ с начала СВО уничтожили более 27 тыс. украинских БПЛА

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 616 самолетов, 276 вертолетов, 27 040 беспилотных летательных аппаратов, 535 зенитных ракетных комплексов, 16 471 танк и другие боевые бронированные машины, 1 362 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 185 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 201 единица специальной военной автомобильной техники», — сказали там.