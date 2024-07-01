Минобороны сообщило о занятых селах в ДНР и Харьковской области

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 2000 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе РСЗО «Град», САУ «Гвоздика», САУ Krab, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Также в течение суток поражены самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке, инфраструктура военного аэродрома, ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров.