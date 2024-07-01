Полковник Матвийчук: Россия приостановила наступление ради безопасности военных

«Многие пишут, что наше наступление в Харьковской области остановилось. Это не так: оно приостановилось для обеспечения безопасности наших военнослужащих и уничтожения резервов противника. Это задержка для нас не критична. Мы отражаем контратаки противника с места, а это удобнее всего», — объяснил полковник.
Он напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перекинули большие резервы на Харьковское направление из Одессы, Сумм, Киева.
Ранее, в ходе брифинга, в Минобороны заявили о взятии под контроль бойцами группировки войск «Запад» Степовой Новоселовки Харьковской области.
Также сообщалось о взятии под контроль села Новопокровское Донецкой народной республики (ДНР).