Полковник Матвийчук: Россия приостановила наступление ради безопасности военных

«Многие пишут, что наше наступление в Харьковской области остановилось. Это не так: оно приостановилось для обеспечения безопасности наших военнослужащих и уничтожения резервов противника. Это задержка для нас не критична. Мы отражаем контратаки противника с места, а это удобнее всего», — объяснил полковник.