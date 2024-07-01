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Таксист не справился с машиной на дамбе Петербурга. Погибла пассажирка

Пассажирка такси погибла в ДТП с грузовиком на дамбе Петербурга.

Стали известны подробности смертельной аварии, парализовавшей движение на дамбе в Петербурге 1 июля. Легковой автомобиль вылетел на встречку.

Около часа дня в южной части дамбы в Кронштадтском районе 56-летний водитель такси Skoda Rapid не справился с управлением и врезался в ограждение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. После этого легковая выехала на встречную полосу и столкнулась там с грузовиком Isuzu.

В результате ДТП погибла 65-летняя пассажирка «Шкоды». Обоих водителей госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту аварии полиция ведет проверку.

По данным «Яндекс. Пробок», движение в районе места ДТП сильно затруднено до сих пор. Пробки скопились в обе стороны.