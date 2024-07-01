Житель Башкирии скончался во время пожара в СНО «Строитель-2»

Сегодня ночью, 1 июля, в Иглинском районе во время пожара погиб мужчина. Об этом рассказала пресс-служба республиканского МЧС.
Трагедия случилась на территории садоводческого независимого объединения «Строитель-2», здесь загорелся дощатый садовый дом размером 4×4 метра. Пожар потушили огнеборцы МЧС и добровольцы Чуваш-Кубовского сельсовета. К сожалению, в ходе ликвидации горения был обнаружен погибший 59-летний мужчина.
Расследование пожара ведет дознаватель МЧС. Одной из возможных причин инцидента, утверждают специалисты, могла стать неосторожность при курении.
— Не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Место для курения оборудуйте пепельницей. Уходя из помещения, убедитесь, что сигарета потушена. Ваша безопасность — ваша ответственность! — заявили в экстренной службе.
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