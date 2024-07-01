Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Башкирии скончался во время пожара в СНО «Строитель-2»

В Башкирии в горящем садовом доме погиб мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью, 1 июля, в Иглинском районе во время пожара погиб мужчина. Об этом рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

Трагедия случилась на территории садоводческого независимого объединения «Строитель-2», здесь загорелся дощатый садовый дом размером 4×4 метра. Пожар потушили огнеборцы МЧС и добровольцы Чуваш-Кубовского сельсовета. К сожалению, в ходе ликвидации горения был обнаружен погибший 59-летний мужчина.

Расследование пожара ведет дознаватель МЧС. Одной из возможных причин инцидента, утверждают специалисты, могла стать неосторожность при курении.

— Не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Место для курения оборудуйте пепельницей. Уходя из помещения, убедитесь, что сигарета потушена. Ваша безопасность — ваша ответственность! — заявили в экстренной службе.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.