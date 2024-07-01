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Стал известен виновник смертельной аварии на Porsche в центре Казани

Им оказался уроженец Казахстана.

На улице Карла Маркса в центре Казани произошло смертельное ДТП. Инцидент произошел вечером 30 июня.

Уроженец Казахстана, управлявший автомобилем Porsche, на высокой скорости не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с «Ладой Грантой». От полученных травм водитель отечественной машины скончался до приезда скорой помощи.

По факту аварии заведено уголовное дело. За два последних года водитель Porsche привлекался к ответственности за нарушения ПДД четыре раза, сообщает полк ДПС по Казани.

Ранее мы сообщали, что момент загадочного ДТП в Тукаевском районе Татарстана попал на видео.