Стал известен виновник смертельной аварии на Porsche в центре Казани

На улице Карла Маркса в центре Казани произошло смертельное ДТП. Инцидент произошел вечером 30 июня.
Уроженец Казахстана, управлявший автомобилем Porsche, на высокой скорости не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с «Ладой Грантой». От полученных травм водитель отечественной машины скончался до приезда скорой помощи.
По факту аварии заведено уголовное дело. За два последних года водитель Porsche привлекался к ответственности за нарушения ПДД четыре раза, сообщает полк ДПС по Казани.
Ранее мы сообщали, что момент загадочного ДТП в Тукаевском районе Татарстана попал на видео.