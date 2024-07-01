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Гидроциклист, сбитый катером на Неве, умер

Погиб мужчина, который на гидроцикле столкнулся с катером на Неве.

Источник: РИА "Новости"

Транспортное следствие в Ленобласти возбудило дело после столкновения катера и гидроцикла у поселка имени Свердлова. Один из гидроциклистов скончался.

Подробности приводит пресс-служба управления Следкома 1 июля. Уголовное дело возбуждено по факту аварии, это 263-я статья УК — нарушение правил безопасности.

СК уточняет, что пострадали два человека, которые были на одном гидроцикле. Оба были госпитализированы в тяжелом состоянии. Один из них умер.

Как писала «Фонтанка», речь шла о травме головы, сломанных ребрах и повреждении легких.

несчастный случай