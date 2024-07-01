Челябинец на почве ревности угрожал ножом другу жены и ограбил его

Конфликт на почве ревности между мужчинами в поселке Новосинеглазово перерос в разбойное нападение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
В районный отдел полиции за помощью обратился житель дома по улице Морозова. Мужчина рассказал, что пригласил в гости знакомую, которая уже приходила несколько раз. Но в этот вечер она появилась не одна, а якобы со своим мужем — так женщина представила спутника.
Во время общения между мужчинами вспыхнул конфликт из-за ревности. Супруг посчитал, что хозяин квартиры слишком заинтересован его женой. Тогда он достал нож и, угрожая, потребовал со знакомого деньги.
Мужчина, опасаясь за жизнь и здоровье, отдал свой телефон. Получив устройство, злоумышленник перевел на свою банковскую карту 80 тысяч рублей.
После этого, муж и жена ушли. А пострадавший пришел в дежурную часть.
Выяснив приметы подозреваемого, полицейские оперативно нашли и задержали вымогателя. Похищенный телефон у 40-летнего ранее судимого местного жителя изъяли в отделении, а деньги он успел потратить.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой». Мужчина водворен в изолятор временного содержания.