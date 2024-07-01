Челябинец на почве ревности угрожал ножом другу жены и ограбил его

В районный отдел полиции за помощью обратился житель дома по улице Морозова. Мужчина рассказал, что пригласил в гости знакомую, которая уже приходила несколько раз. Но в этот вечер она появилась не одна, а якобы со своим мужем — так женщина представила спутника.