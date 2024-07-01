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Число погибших в результате терактов в Дагестане 23 июня возросло

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. От действий террористов в Дагестане 23 июня погибли 22 человека, сообщил глава республики Сергей Меликов на встрече с представителями институтов гражданского общества.

Источник: РИА "Новости"

«В результате совершенных терактов погибло 22 человека: 21 непосредственно в ходе террористических атак, и один сотрудник полиции скончался на другой день от тяжелых ранений», — пояснил руководитель региона.

Он уточнил, что жертвами нападения стали 17 полицейских и пять гражданских лиц.

Ранее сообщалось о 21 погибшем, еще более 40 человек пострадали.

В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В регионе 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов — 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Сам Магомед Омаров был арестован на 10 суток по статье о мелком хулиганстве.