Число погибших в результате терактов в Дагестане 23 июня возросло

В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В регионе 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов — 31-летний сын бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.