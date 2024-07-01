В Казани дом экстренно отключили от газа из-за его утечки

«Сотрудники ООО “Газжилсервис” при проведении технического обслуживания газового оборудования обнаружили неисправность. Сразу же вызвали аварийно-диспетчерскую службу. Отключили 4 квартиры по стояку в 1 подъезде», — уточнили в ведомстве.
На данный момент утечку уже устранили, газоснабжение в доме восстановлено. В жилинспекции также напомнили о том, что техническое обслуживание внутридомового и квартирного газового оборудования необходимо делать регулярно — не менее одного раза в год, чтобы избежать несчастных случаев. Если абонент откажет соответствующим службам в допуске для его проведения не менее двух раз, подачу газа могут приостановить.
«Это позволяет избежать возникновения аварийных ситуаций. Самое страшное, что может произойти из-за утечки газа, — это трагедия. Здесь ее удалось избежать благодаря своевременно принятым мерам», — заключили в ведомстве.