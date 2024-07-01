Авто с детьми столкнулось с грузовиком в Павлодарской области

«С места аварии в детскую областную больницу доставили сразу троих детей: 8-летнего мальчика и двух девочек 10 и 11 лет. Двое взрослых — 65-летний мужчина и 66-летняя женщина — сопровождали пострадавших. Еще один участник ДТП — 37-летний мужчина, после осмотра был оставлен на месте», — рассказали в пресс-службе областной станции скорой помощи.