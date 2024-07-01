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Авто с детьми столкнулось с грузовиком в Павлодарской области

В Павлодарской области легковой автомобиль, в котором находились дети, столкнулся с грузовиком. С места аварии в больницу госпитализировали мальчика и двух девочек, передает «Павлодар-онлайн».

Источник: Nur.kz

Как сообщает издание, ДТП произошло 29 июня на трассе между Павлодаром и Аксу.

«С места аварии в детскую областную больницу доставили сразу троих детей: 8-летнего мальчика и двух девочек 10 и 11 лет. Двое взрослых — 65-летний мужчина и 66-летняя женщина — сопровождали пострадавших. Еще один участник ДТП — 37-летний мужчина, после осмотра был оставлен на месте», — рассказали в пресс-службе областной станции скорой помощи.

О состоянии детей проинформировали в детской областной больнице.

«Дети осмотрены дежурными врачами: травматологом, хирургом и лор-врачом. Госпитализированы в травматологическое отделение. Со слов родителей, 29 июня в 13.00 возле села Карабай произошло столкновение с грузовой машиной. На момент столкновения дети находились в машине. ​На данный момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия», — подчеркнули медики.

Сообщается, что у троих детей закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, множественные ушибы и ссадины.