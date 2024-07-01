В каких регионах России возникали перебои с электричеством

Минобороны России 1 июля сообщало о ночных атаках ВСУ с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России: 18 БПЛА были сбиты в Брянской области, девять в Курской и девять в Белгородской. При этом в военном ведомстве не сообщали о повреждении энергообъектов.
Белгородская область
Из-за отключения электричества в Белгороде не работали светофоры, были проблемы с подачей воды. Власти просили горожан соблюдать осторожность на дорогах. Энергетики переводили потребителей на резервные схемы, а социально значимые объекты подключали к передвижным резервным источникам. Водоканал использовал генераторы для обеспечения подачи и отведения воды.
В Белгороде отключение электроэнергии затронуло не только жилые дома, но и социальные учреждения, светофоры, системы оповещения и водоснабжение, что связано с отключением электроэнергии на водозаборах.
Мэр города Валентин Демидов сообщал, что для обеспечения работы системы оповещения при ракетной угрозе, в районы города, где отсутствует электричество, направлены 21 экипаж с мобильными громкоговорителями. Социальные учреждения подключили к резервным источникам электроэнергии, а на основных дорогах выставили регулировщиков Госавтоинспекции.
Ситуация сложная, но под контролем. Энергетики делают все возможное, чтобы быстрее перевести систему электроснабжения в работу в штатном режиме.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале об обстреле ВСУ нескольких районов. В результате атаки ранены семеро мирных жителей, один ребёнок погиб. Также были повреждены частные дома, автомобили и линии электропередач.
Имеются повреждения на линиях связи, газо- и электроснабжения, в ряде населенных пунктов временно отсутствует электричество. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны России.
Во второй половине дня свет вернули, пишет «Коммерсант». По данным властей, отключение электроэнергии затронуло порядка 240 тыс. человек.
Курская область
В Курской области появилась вероятность возникновения дефицита мощности электроэнергии. Днем свет пропадал в областном центре. В связи с «технологическими нарушениями на линии электропередачи в соседних регионах» временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов созвал экстренное заседание.
Ситуацию обсудили на заседании оперативного штаба под руководством генерального директора ПАО «Россети Центр» Игоря Маковского, в котором я принял участие. Энергетики продолжают работать над устранением аварии.
Врио губернатора Курской области отметил, что энергетические службы продолжают прилагать усилия для устранения аварийной ситуации. Смирнов подчеркнул, что «держит ситуацию на личном контроле».
Воронежская область
В Воронежской области подтвердили информацию о проблемах с электроснабжением, но подчеркнули, что возможные действия ВСУ или других лиц не являются причиной этих нарушений, указывает «Лента.ру». Подачу света ограничивали в четырех районах — Острогожском, Лискинском, Каменском и Кантемировском.
Согласно данным филиала «Россети Центр — Воронежэнерго», отключения электричества были обусловлены необходимостью предотвратить повреждение энергообъектов вследствие работы в условиях превышенной нагрузки. В пресс-службе правительства области добавили, что причиной ограничений стала аномально высокая температура. К двум часам дня всем потребителям в Белгородской и Воронежской областях вернули электроэнергию без ограничений по мощности. Однако к 15:45 энергетики продолжли проводить восстановительные работы в Шебекино, где часть бытовых потребителей оставались обесточенными.
Нина Лютикова