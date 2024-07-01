В каких регионах России возникали перебои с электричеством

Минобороны России 1 июля сообщало о ночных атаках ВСУ с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России: 18 БПЛА были сбиты в Брянской области, девять в Курской и девять в Белгородской. При этом в военном ведомстве не сообщали о повреждении энергообъектов.