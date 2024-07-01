Токаев выразил соболезнования Жапарову в связи с гибелью людей после схода селя

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате схода селей в Ноокатском районе Ошской области Кыргызстана, добавили в пресс-службе президента.
«Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».
В духе добрососедства и взаимной поддержки, цитируют в Акорде текст телеграммы, Казахстан направил гуманитарную помощь на место стихийного бедствия и, в случае необходимости, готов оказать дальнейшее содействие братскому Кыргызстану.