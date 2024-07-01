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Токаев выразил соболезнования Жапарову в связи с гибелью людей после схода селя

АСТАНА, 1 июл — Sputnik. Глава государства выразил соболезнования президенту Кыргызстана, передает Акорда (с казахского Белая ставка, официальная резиденция президента — Sputnik).

Источник: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате схода селей в Ноокатском районе Ошской области Кыргызстана, добавили в пресс-службе президента.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

подчеркивается в сообщении.

В духе добрососедства и взаимной поддержки, цитируют в Акорде текст телеграммы, Казахстан направил гуманитарную помощь на место стихийного бедствия и, в случае необходимости, готов оказать дальнейшее содействие братскому Кыргызстану.