Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Москве заочно приговорил к 14 годам журналиста Гордона*

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы украинского журналиста Дмитрия Гордона* за призывы к терроризму и развязыванию войны, фейки о российской армии и экстремизм, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: AP 2023

«Суд заочно назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы», — сказали в суде.

Согласно приговору, первые три года Гордон* должен провести в тюрьме, остальные 11 — в колонии строгого режима. Также суд на 3 года запретил ему администрировать интернет-ресурсы.

Как ранее стало известно в суде, Гордону* вменяются, в том числе, призывы убить президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Гордон* обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч. 2 ст. 354 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны).

По версии следствия, в марте 2022 года Гордон* разместил на двух своих каналах в YouTube видеозапись с обращением, сделанным в прямом эфире украинского телеканала UA TV, в котором призвал президента США начать агрессивную войну, в том числе с применением ядерного оружия, против России. Там же он распространил ложную информацию о совершении военнослужащими РФ убийств мирных жителей, сбрасывании бомб на жилые дома, а также о том, что Россия якобы намерена захватить Украину.

Кроме того, отмечается в релизе, в мае 2022 года Гордон* разместил на YouTube видеоролик с интервью с Вероникой Белоцерковской*, где сделал заявление, содержащее ложную информацию о применении российскими Вооруженными силами тяжелого вооружения в отношении гражданской инфраструктуры, городов Украины, о совершении убийств и иных противоправных деяний в отношении мирных жителей, в том числе детей.

Гордон* в июле 2022 года был объявлен в международный розыск. Заочно арестован Басманным районным судом.

* Физическое лицо, исполняющее функции иноагентов в России.