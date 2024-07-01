Суд в Москве заочно приговорил к 14 годам журналиста Гордона*

«Суд заочно назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы», — сказали в суде.
Согласно приговору, первые три года Гордон* должен провести в тюрьме, остальные 11 — в колонии строгого режима. Также суд на 3 года запретил ему администрировать интернет-ресурсы.
Как ранее стало известно в суде, Гордону* вменяются, в том числе, призывы убить президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Гордон* обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч. 2 ст. 354 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны).
По версии следствия, в марте 2022 года Гордон* разместил на двух своих каналах в YouTube видеозапись с обращением, сделанным в прямом эфире украинского телеканала UA TV, в котором призвал президента США начать агрессивную войну, в том числе с применением ядерного оружия, против России. Там же он распространил ложную информацию о совершении военнослужащими РФ убийств мирных жителей, сбрасывании бомб на жилые дома, а также о том, что Россия якобы намерена захватить Украину.
Кроме того, отмечается в релизе, в мае 2022 года Гордон* разместил на YouTube видеоролик с интервью с Вероникой Белоцерковской*, где сделал заявление, содержащее ложную информацию о применении российскими Вооруженными силами тяжелого вооружения в отношении гражданской инфраструктуры, городов Украины, о совершении убийств и иных противоправных деяний в отношении мирных жителей, в том числе детей.
Гордон* в июле 2022 года был объявлен в международный розыск. Заочно арестован Басманным районным судом.
* Физическое лицо, исполняющее функции иноагентов в России.