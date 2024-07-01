Мосгорсуд снизил срок приговора экс-сотруднице «Ростеха» Лалетиной

На заседании сегодня, 1 июля, защита настаивала на том, что Рустем Исмайлов не смог подтвердить сам факт передачи денег. Он также не смог пояснить для чего именно он давал взятки. Присутствовавшая на заседании Алла Лалетина свою вину не признала и попросила суд проявить милосердие «к пожилым родителям и ее ребенку».