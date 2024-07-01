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Мосгорсуд снизил срок приговора экс-сотруднице «Ростеха» Лалетиной

Московский городской суд снизил с 8 до 6,5 лет срок приговора бывшему топ-менеджеру «Ростеха» Алле Лалетиной. Суд также снизил сумму штрафа со 133 млн руб. до 900 тыс. руб. Аллу Лалетину признали виновной в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в ноябре 2023 года.

Источник: РИА "Новости"

Дело Лалетиной суд переквалифицировал с взятки на мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда. В ноябре Хамовнический районный суд посчитал, что Алла Лалетина, занимавшая должность директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению, с февраля 2018-го по апрель 2019-го получала взятки от Рустема Исмайлова, бывшего гендиректора АО «Новосибирский завод искусственного волокна».

Суд тогда постановил, что экс-сотрудница «Ростеха» получала от него по 6 млн руб. ежемесячно за покровительство. Согласно данным СКР, сумма полученных взяток составила 66,8 млн руб. По данным следствия, Рустем Исмайлов также оплатить ей отдых в Турции.

На заседании сегодня, 1 июля, защита настаивала на том, что Рустем Исмайлов не смог подтвердить сам факт передачи денег. Он также не смог пояснить для чего именно он давал взятки. Присутствовавшая на заседании Алла Лалетина свою вину не признала и попросила суд проявить милосердие «к пожилым родителям и ее ребенку».

Самого Рустема Исмайлова в декабре 2023 года признали виновным в растрате, мошенничестве, злоупотреблении полномочиями. Его приговорили к четырем годам и одному месяцу исправительной колонии.