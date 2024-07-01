«Воспитывать электрошокером нельзя»: эксперты выступили на суде по делу 6-летнего Далера

Сотни людей четыре дня искали шестилетнего мальчика по всему Екатеринбургу. Однако успехов ни в первый, ни во второй день поиски не принесли. Сама же опекунша говорила, якобы у мальчика есть особенности здоровья. Женщина уверяла, что он невменяемый и даже планировала вернуть его в детский дом. Вероника во время поисков ребенка вела себя спокойно и охотно показывала журналистам квартиру, где жили дети. Опекун говорила, что дарит им дорогие подарки и что делает все, чтобы её дети жили хорошо. Вероника тратила миллионы рублей, накопленных Александром. Опекунша остается в СИЗО и вину в убийстве Далера не признает.