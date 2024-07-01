«Воспитывать электрошокером нельзя»: эксперты выступили на суде по делу 6-летнего Далера

В гарнизонном военном суде Екатеринбурга 1 июля состоялось очередное заседание по уголовному делу об истязаниях шестилетнего погибшего Далера.
Мальчик воспитывался в многодетной приемной семье Вероники и Александра Наумовых. Пока глава семьи был на спецоперации, Вероника летом 2023 года заявила о пропаже ребенка. Позже стало понятно, что Далер был убит, а его тело нашли в яме гаража, который арендовали Наумовы в Екатеринбурге.
Племянник Александра Наумова Данил Егольников рассказывал, что над мальчиком жестко издевалась опекунша Вероника. С его слов, Далера обливали кипятком, душили и били электрошокером. В убийстве Далера обвиняют опекуншу Наумову. Позже военно-следственное управление СКР заподозрило Александра Наумова в жестком обращении с Далером. Известно, что мальчика заставляли приседать и стоять в полусогнутой стойке «полтора», словно солдата.
16 мая 2024 года состоялось первое рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Наумова об истязании опекуна. Как ранее сообщал адвокат альянса «Легат» Илкин Амиров, Вероника говорила по телефону Александру о гибели Далера. Якобы женщина не знала, как именно произошла трагедия. Адвокат заявлял, что Александр Наумов посоветовал ей забетонировать сумку с телом мальчика.
Сейчас в суде выступают адвокаты сторон по делу об истязаниях. Александр Наумов пришел на заседание вместе со своим адвокатом Жанной Калегиной. Он заметно нервничал перед процессом.
— Конечно, мне тяжело и плохо. По детям скучаю, год их уже не видел. К Веронике меня не пускают. Да и я сам не горю желанием с ней видеться, — рассказал «КП-Екатеринбург» Александр Наумов.
Заседание проходило в закрытом режиме. После него Наумов отказался от комментариев. По словам адвоката Жанны Калегиной, свидетели по делу об истязании Далера на суд не явились. Следующее заседание с участием Александра Наумова пройдет 9 июля.
1 июля на суде также выступили специалист по физической подготовке и специалист по оружию. Они рассказали, какой вред Далеру могли нанести приседания и удары электрошокером.
Биологический отец Далера Худжановиддин Бобиев описывал ранее, как именно опекун Наумова издевалась над мальчиком. Ребенок был вынужден приседать по пять часов. Худжановиддин Бобиев является потерпевшим по делу об истязаниях сына. Его сторону защищает адвокат Александр Дмитриенко.
— Специалист по физической подготовке допустил, что наказания могли нанести физический и психологический вред. Так как стойка «полтора» применяется в качестве наказания в военной сфере, но в гражданской это не распространено, — рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Александр Дмитриенко. — Также мы задавали вопросы по поводу того, с какой целью покупают электрошокеры. Эксперт сообщал, что в бытовых и воспитательных целях применение не допустимо.
— Мы считаем, что специалисты вышли за рамки своих полномочий, — рассказала «КП-Екатеринбург» адвокат Александра Наумова Жанна Калегина.
Напомним, что в июне 2023 года Вероника Наумова заявила в полицию о том, что один из ее опекаемых детей Далер пропал. Муж женщины Александр был в зоне СВО и редко был дома из-за постоянных командировок. Всего у Вероники и ее супруга Александра было трое родных и трое опекаемых детей. Далера и его старшую единоутробную сестру Диану (имя изменено. — Прим. Ред.) Наумова забрала из интерната в 2019 году. Известно, что родной отец Далера угодил за решетку за разбой, где провел шесть лет. А летом 2023 года его освободили условно-досрочно. А мать лишили родительских прав.
Сотни людей четыре дня искали шестилетнего мальчика по всему Екатеринбургу. Однако успехов ни в первый, ни во второй день поиски не принесли. Сама же опекунша говорила, якобы у мальчика есть особенности здоровья. Женщина уверяла, что он невменяемый и даже планировала вернуть его в детский дом. Вероника во время поисков ребенка вела себя спокойно и охотно показывала журналистам квартиру, где жили дети. Опекун говорила, что дарит им дорогие подарки и что делает все, чтобы её дети жили хорошо. Вероника тратила миллионы рублей, накопленных Александром. Опекунша остается в СИЗО и вину в убийстве Далера не признает.