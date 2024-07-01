ВС запретил устанавливать вид и размер наркотиков по утверждениям свидетелей

«Для установления принадлежности вещества к предмету преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ, в том числе для определения вида средства или вещества, его размера, названия, свойств, суд должен располагать соответствующим заключением эксперта или специалиста. Вывод суда об отнесении вещества к числу наркотических средств не может быть сделан исключительно на основании свидетельских показаний лиц, не обладающих специальными познаниями в этой области», — указывается в документе.
Высшая инстанция отмечает, что судом был отменен и обвинительный приговор из-за отсутствия в материалах дела заключений экспертов или специалистов, которые подтверждали бы, что вещество, которое осужденный сбыл приобретателям, является именно наркотическим средством (кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ № 56-УД23−4-К9).
Уход в интернет
По статистическим данным Судебного департамента при ВС РФ, в общей структуре судимости преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих растений, новых потенциально опасных психоактивных веществ, составляют значительную долю: в 2022—2023 годах — 13%.
В 2023 году судимость за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, снизилась до 73,6 тысячи человек, но в то же время число осужденных за такие преступления, относящиеся к категориям тяжких и особо тяжких, увеличилось и составило более 42,5 тысячи фигурантов.
«В незаконном обороте наркотиков все чаще используется сеть Интернет для поиска потенциальных приобретателей и так называемого бесконтактного сбыта наркотиков. Согласно вступившим в законную силу приговорам, в 2023 году 47,2% лиц, осужденных за сбыт наркотических средств, психотропных и иных запрещенных веществ, совершили преступления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), что учтено при квалификации деяний», — указывает ВС.