ВС запретил устанавливать вид и размер наркотиков по утверждениям свидетелей

«Для установления принадлежности вещества к предмету преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ, в том числе для определения вида средства или вещества, его размера, названия, свойств, суд должен располагать соответствующим заключением эксперта или специалиста. Вывод суда об отнесении вещества к числу наркотических средств не может быть сделан исключительно на основании свидетельских показаний лиц, не обладающих специальными познаниями в этой области», — указывается в документе.